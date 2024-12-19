ТЦК та правоохоронці хотіли вогнем відкрити машину з чоловіком. Поліціянтів відсторонили, Міноборони проводить перевірку

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У мережі поширили відео, де у Вишгороді під Києвом військовослужбовці ТЦК разом з поліціянтами за допомогою підпалу намагалися відчинити двері авто — імовірно, щоб затримати водія. У Міністерстві оборони України та Нацполіції прокоментували цей інцидент.

Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює громадян, які причетні до інциденту. Їх усіх притягнуть до відповідальності, наголосили у відомстві.

У Міноборони кажуть: подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних сил і сектора безпеки.

Поліція Києва розпочала службове розслідування щодо правоохоронців, які були в складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київської області. Обох поліціянтів вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.