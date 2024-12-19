Україна отримає €18,1 мільярда від Європейської комісії

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Україна отримає €18,1 мільярда макрофінансової допомоги від Європейської комісії.

Це підтвердив Комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, повідомляє премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, перший транш надійде в січні 2025 року. Цю допомогу нададуть у межах ініціативи G7 з прискорення доходів.

Шмигаль наголосив, що під час зустрічі вони також обговорили ідею створити механізм відновлення за принципом плану Маршалла.

Українська сторона пропонує обʼєднати заморожені російські активи та фонди ЄС у довгостроковий план відновлення країни. За словами українського премʼєра, це дозволить залучити європейські компанії до відбудови України на взаємовигідній основі.

Європейський комісар іпремʼєр-міністр України також домовилися провести міжурядові консультації з ЄС на початку наступного року.

Валдіс Домбровскіс запевнив, що блок і надалі підтримуватиме Україну гуманітарно, військово та економічно.