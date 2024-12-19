Розвідка Південної Кореї: На Курщині загинули майже 100 військових КНДР

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У боях в Курській області Росії загинули щонайменше 100 військових з Північної Кореї, ще тисяча — поранені.

Про це заявив член парламентського комітету з розвідки Південної Кореї Лі Сон Квон після закритого брифінгу Національної розвідки.

Напередодні видання Associated Press із посиланням на військового високопосадовця написало, що в боях проти Україна Північна Корея вже втратила «кілька сотень» військових убитими та пораненими. Лі Сон Квон пояснив розбіжність в оцінці кількості вбитих військових доволі консервативним аналізом Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Вважають, що втрати північнокорейських військ спричинені відсутністю досвіду війни з безпілотниками та незнанням відкритої місцевості, де вони ведуть бої.

За словами Лі, є ознаки того, що КНДР готується додатково розгорнути війська в Росії.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

14 грудня Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.