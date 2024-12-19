Домініка Пеліко засудили на 20 років — він роками накачував дружину наркотиками і дозволяв іншим чоловікам ґвалтувати її

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Французький суд засудив колишнього чоловіка Жизель Пеліко — Домініка — до 20 років увʼязнення. Його визнали винним у зґвалтуваннях за обтяжуючих обставин і в усіх інших звинуваченнях проти нього.

Про це повідомляє France 24.

Судді підтвердили, що майже десять років Домінік Пеліко накачував дружину транквілізаторами й запрошував інших скористатись її тілом, фіксуючи все на фото і відео. На жорсткому диску Домініка знайшли тисячі фото і відео таких зґвалтувань. Загалом поліція ідентифікувала майже 200 випадків насильства. Ще 50 чоловіків були визнані винними у зґвалтуванні Жизель Пеліко. Виправдовувальних вироків немає.

Домінік зізнався, що запрошував десятки чоловіків до свого будинку, аби вони ґвалтували на той час його дружину, коли вона була під дією наркотиків без свідомості. Водночас він попросив вибачення у своєї сімʼї та наголосив на мужності своєї уже колишньої дружини, яка вирішила зробити справу публічною, — вона стала однією з найрезонансніших у Франції за десятки років.

Ще понад 20 підозрюваних залишаються на свободі, бо слідчим не вдалося встановити їхні особистості до початку процесу.

Справа спровокувала велику дискусію у країні про права жінок і побутове сексуальне насильство, а 72-річну Жизель прославляють у текстах і у вуличних графіті. На її підтримку проводили мітинги.

Справа Жизель Пеліко, яку у Франції також називають «справою мазанських ґвалтівників», змінила життя самого села Мазан. Більшість звинувачених жили там і мали хорошу репутацію. У селі живе 5 тисяч людей — усі знали одне одного. Домінік шукав чоловіків, які хотіли зґвалтувати його дружину, серед односельців, а також на онлайн-форумах.