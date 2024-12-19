The Economist: Україна перемагає в економічній війні з Росією

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Уперше від початку повномасштабного вторгнення українська економіка виглядає здоровішою за російську.

Про це пише британський журнал The Economist.

Українська економіка досі на чверть менша, ніж до російського вторгнення у 2022 році, проте одночасно за кількома ключовими показниками перевершує російську. Україна змогла цього досягти завдяки рішенням влади та допомозі Заходу. Однак зараз починається новий етап, коли Київ стикається з найбільшими економічними загрозами, вважає видання.

The Economist перераховує показники, за якими українська економіка виглядає кращою за російську. Це прогноз Національного банку України стосовно зростання ВВП на 4% у 2024 році та на 4,3% у 2025-му, стабільна валюта та облікова ставка на рівні 13,5%.

Водночас у Росії ВВП має зрости лише на 0,5—1,5% у 2025 році, облікова ставка незабаром сягне 23%, а вся банківська система виглядає ненадійною.

З 2022 року The Economist виділяє три етапи в економіці України. Перший був на початку повномасштабного вторгнення — тоді у країні ввели воєнний стан, мільйони людей виїхали за кордон, а дії Нацбанку були підпорядковані військовим цілям.

Тоді Нацбанк профінансував половину дефіциту бюджету, запровадив суворий контроль за рухом капіталу і наповнив банки ліквідністю. Інфляція різко зросла, а ВВП скоротився на третину.

Другий етап збігся з контрнаступом України в Херсонській і Миколаївській областях у серпні 2022 року. Тоді ВВП країни стабілізувався, а Україна змогла знову експортувати зерно.

Нацбанк став боротися з інфляцією, припинив фінансувати дефіцит бюджету, відновив валютні резерви та послабив контроль за рухом капіталу. Виробництва перенесли в безпечнішу західну частину України, а ресурси перерозподілили з урахуванням затяжного характеру війни. А влітку 2023 року, коли Росія відмовилася продовжувати зернову угоду, Україна сама відкрила морський коридор — це дозволило їй зберегти приплив валюти й експортувати не тільки зерно, але й метали та мінерали.

Зараз починається третій етап, коли економіка України стикається з найбільшими загрозами: гострою нестачею електроенергії, людей та грошей, вважає The Economist.

Росія атакує українську енергетичну систему, але зараз Київ краще підготовлений до цього. Україна збільшила імпорт електроенергії з ЄС на чверть, фермери користуються дизельними генераторами, а середні за розміром підприємства використовують газові генератори, вітрову і сонячну енергію. Проте нестача електрики може скоротити зростання ВВП на 1% у 2025 році, вважає президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Брак людей — найгостріша проблема, з якою стикається Київ, пише видання. Мобілізація, міграція і війна призвели до скорочення робочої сили на одну пʼяту. На одну вакансію в середньому надходить лише 1,3 заявки проти двох у 2021 році.

Тим часом цивільна і військова влада сперечаються через масштаби мобілізації, вважає The Economist. Критично важливі галузі промисловості можуть дати бронь тільки половині своїх співробітників, а наймати більше жінок складно. Бо кількість жінок, які поїхали за кордон, майже така сама, як кількість чоловіків, які вирушили на фронт, зазначив співробітник київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Третя проблема України — брак грошей, додає журнал. Невеликий бізнес насилу отримує кредити, фінансування довгострокових капітальних витрат практично неможливе, а різке зростання витрат на ведення бізнесу вдарило по його прибутковості. А витрати бюджету набагато більші за доходи. Майже весь дефіцит українського бюджету в приблизно 20% ВВП у 2025 році покриють за рахунок зовнішнього фінансування.

Однак участь США в цій допомозі не можна сприймати як гарантовану, зазначає видання. Якщо Вашингтон відмовиться від допомоги, на 2025 рік Україні вистачить фінансової допомоги від інших союзників. Та вже у 2026-му Україна може опинитися у скрутному становищі.