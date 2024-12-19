Уночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами. ППО збила 45 безпілотників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч проти 19 грудня українська ППО збила 45 російських безпілотників із 85. Ще 40 були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Дрони збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Також росіяни вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і керованою авіаційною ракетою Х-59/69. На Сумщині та Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки, але минулося без постраждалих. За даними Повітряних сил, влучання безпілотників сьогодні вночі не було.
У Сумській ОВА повідомили, що через ракетний удар пошкоджені девʼять приватних житлових будинків. А на Дніпропетровщині ракетами вдарили по Кривому Рогу — пошкоджені інфраструктура, дві багатоповерхівки, лікарня, школа й автівки. На місці працює штаб з ліквідації наслідків удару.