Майстерне вбивство російського генерала нагадало москвичам, що таке війна зблизька. Огляд матеріалів іноземних медіа 18 грудня

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«Бабель»

Іноземні медіа досі активно пишуть про знешкодження в Москві генерала Ігоря Кирилова. На Заході це сприймають і як доказ того, що українці далекі від того, щоб здатися, попри невтішні новини безпосередньо з лінії фронту, і як свідчення потужності українських спецслужб. Британський суспільний мовник BBC опублікував на цю тему одразу два матеріали. Перший, авторства українського кореспондента медіа Абуджаліла Абдурасулова ― скоріше колонка про те, наскільки ця операція зухвала. Адже одна справа ― вистежити маршрути переміщень російського військового топпосадовця, інша ― розмістити у вигідному місці електросамокат так, щоб він не викликав підозри, а ще складніша ― встановити спостереження за цим місцем. Фахівцям СБУ це вдалося ― і, як результат, «навіть у межах Московського окружного шосе російські генерали не можуть почуватись у безпеці».

Інший же матеріал BBC ― якраз про те, як почуваються люди в межах окружної дороги російської столиці. Для більшості з них війна ― це щось по телевізору й на екрані смартфона. Але з кожним безпілотником, який залітає в Москву, ― і тим більше з таким вибухом, який забрав життя Кирилова, реальність нагадує, що ситуація в Росії далека від нормальної. Журналіст видання Стів Розенберг розпитав москвичів, які чули вибух на власні вуха: вони усвідомили, що війна ― це, виявляється, страшно. «Моя тривожність зірвала дах. Кожен звук тебе нервує ― і ти гадаєш, це дрон чи щось на будмайданчику», ― каже сусідка загиблого полковника з сусіднього будинку Ліза. Втім, визнає журналіст, навряд чи подібні зрушення у свідомості москвичів вплинуть на позицію російської влади. Офіційно чиновники на кшталт Дмитра Медведєва закликають до помсти й знешкодження «замовників цього вбивства, які знаходяться в Києві».

Також вартий уваги великий текст про те, що Путін став загрозою для всього Заходу й не збирається давати задню. Матеріал опублікували на Foreign Affairs старша директорка програм трансатлантичної безпеки Центру нової безпеки США Андреа Кендалл-Тейлор та старший дослідник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, один із провідних військових аналітиків, який впритул стежить за російсько-українською війною, часто буваючи на лінії фронту. Цей матеріал присвячено ситуації вже після завершення російсько-української війни, яке, напевно, буде невдовзі, вважають автори. І навряд чи після перемирʼя Путін стане менш нахабним чи більш конструктивним. Також про те, що світ уже фактично живе в стані Третьої світової війни, пише Politico. А The Washington Post опублікували колонку про те, що Трампу варто б врятувати українські корисні копалини від того, щоб вони потрапили в розпорядження Росії чи Китаю ― тобто активніше вкладатись у захист України.