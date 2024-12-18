Телескопи «Хаббл» і «Джеймс Вебб» пропонують різні погляди на галактику Сомбреро

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Космічні телескопи «Хаббл» і «Джеймс Вебб» показали галактику Сомбреро по-різному: у видимому світлі та середньому інфрачервоному світлі.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Інструмент MIRI (середнього інфрачервоного діапазону) телескопа «Джеймс Вебб» демонструє гладкий внутрішній диск галактики, а зображення у видимому світлі телескопа «Хаббл» показує велике й розширене світіння центральної опуклості зірок.

Галактика Сомбреро розташована у сузірʼї Діви відстані близько 30 мільйонів світлових років від Землі. Її діаметр — 50 тисяч світлових років, що становить 30% діаметра Чумацького Шляху.

Цю галактику відкрив у 1781 році Пʼєр Мешен. З того часу її вивчали багато поколінь дослідників та астрономів.