Найдавнішу кам’яну табличку з десятьма заповідями продали за понад $5 мільйонів

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Sotheby’s

Найдавнішу зі знайдених кам’яних таблиць з десятьма заповідями продали за понад $5 мільйонів на аукціоні Sothebyʼs.

Про це йдеться на сайті аукціону.

Мармурова плита вагою 52 кілограми датується 300—800 роками нашої ери. На ній написані заповіді палеоєврейським шрифтом. Покупець планує передати її ізраїльській установі.

Sotheby’s

Табличку знайшли під час розкопок залізниці вздовж південного узбережжя Ізраїлю в 1913 році і спочатку не визнали історично значущою. Її використовували як бруківку в будинку до 1943 року, а потім продали вченому, який зрозумів значення історичного обʼєкта.

«Відчутний зв’язок із стародавніми віруваннями, які глибоко сформували глобальні релігійні та культурні традиції. Це рідкісне свідчення історії», — зазначив аукціонний дім.

Текст, написаний на плиті, відповідає біблійним віршам, відомим у християнській та єврейській традиціях, утім, пропускає третю заповідь проти марного взивання до Господа.