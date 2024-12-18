Ізраїльські війська залишаться в Сирії на захопленій горі Хермон до нової домовленості про безпеку

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Війська Ізраїлю залишатимуться на стратегічній території гори Хермон на сирійському кордоні, доки не досягнуть «іншої домовленості».

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, передає Reuters.

«Ми проводимо цю оцінку, щоб ухвалити рішення про розгортання Армії оборони Ізраїлю в цьому важливому місці, доки не буде знайдено інший механізм, який гарантує безпеку Ізраїлю», — сказав ізраїльський премʼєр.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав військам підготуватися до того, щоб залишитися на горі Гермон протягом зими.

Що передувало

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу приїхав 8 грудня на кордон із Сирією і заявив, що падіння режиму Асада стало результатом ударів Ізраїлю по його основних союзниках у регіоні — Ірану і ліванському терористичному угрупованню «Хезболла». Він сказав, що це відкриває «нові великі можливості» для Ізраїлю.

Незадовго до візиту Нетаньягу ізраїльські військові зайняли буферну зону на Голанських висотах. Він каже, що військові пішли на це, тому що через відхід сирійських військ перестала діяти угода про розмежування з Сирією 1974 року. За інформацією медіа, ізраїльська армія вже зайняла схили гори Гермон на сирійській стороні.

Ізраїль ударив по найбільших авіабазах Сирії і заявляє, що знищив сирійський флот.