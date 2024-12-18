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В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Що він передбачає

Автор:
Оля Березюк
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Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 12066 про створення Єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Документ пропонує доповнити закон «Про військовий обов’язок і військову службу» новою статтею 25-1.

До реєстру внесуть дані про посадовців СБУ та розвідки. Профінансують його створення ноземні донори.

Держателем Реєстру військовослужбовців є Міністерство оборони. У ньому будуть наступні дані про військовослужбовця:

Реєстр військовослужбовців містить також службові відомості, зокрема ті, на підставі яких дані про військовослужбовця включено до Реєстру.