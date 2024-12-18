В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Що він передбачає
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 12066 про створення Єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Документ пропонує доповнити закон «Про військовий обов’язок і військову службу» новою статтею 25-1.
До реєстру внесуть дані про посадовців СБУ та розвідки. Профінансують його створення ноземні донори.
Держателем Реєстру військовослужбовців є Міністерство оборони. У ньому будуть наступні дані про військовослужбовця:
- відцифроване фото обличчя;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- сімейний стан і відомості про членів сім’ї;
- відомості про видані військово-облікові документи (за наявності);
- статус військовослужбовця;
- унікальний електронний ідентифікатор.
Реєстр військовослужбовців містить також службові відомості, зокрема ті, на підставі яких дані про військовослужбовця включено до Реєстру.