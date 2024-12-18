Чехія визнала депортацію кримських татар геноцидом

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Сенат Чехії в середу, 18 грудня, визнав масову депортацію кримських татар із Криму в 1944 році актом геноциду.

Про це повідомив перший заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

На засіданні було 76 сенаторів, з них 70 проголосували за, ще четверо утрималися, йдеться на сайті Сенату.

Депортація кримських татар

11 травня 1944 року Йосип Сталін особисто підписав постанову Державного комітету оборони про організацію депортації кримських татар. Операція з примусового виселення під контролем органів НКВС розпочалася рано-вранці 18 травня. Під депортацію потрапили всі — діти, жінки, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Татар вантажними автомобілями відвозили до залізничних станцій. Звідти їх одразу або через два-три дні відправляли у віддалені райони Середньої Азії, Уралу та Сибіру.

Основна фраза операції з депортації завершилася ввечері 20 травня. Із Криму на схід відправили майже 70 ешелонів. За кілька тижнів, проведених у дорозі, померли майже вісім тисяч людей, переважно старі та діти. Кримських татар, які залишилися у Криму, виселили під час депортації з півострова вірмен, греків і болгар наприкінці червня того ж року. Двісті тисяч людей — це приблизна кількість депортованих кримських татар, за неофіційними даними їх було вдвічі більше.

Після депортації кримських татар на півострів за наказом Сталіна відправили переселенців, насамперед з російської глибинки — Курської, Воронезької та Бєлгородської областей, Поволжя і північних регіонів.

Кримським татарам забороняли повертатися на півострів до 1989 року. Депортацію кримських татар визнали геноцидом Україна, Латвія, Литва та Канада. А от Росія як правонаступниця СРСР не провела жодного розслідування цього злочину і не виплатила жодних компенсацій.