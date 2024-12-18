За ніч ППО знешкодила всі запущені Росією безпілотники
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 18 грудня ППО знищила 51 російський безпілотник із 81, ще 30 були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Безпілотники збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Повітряних силах кажуть, що влучань не зафіксували, минулося без постраждалих.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.