AP: Північна Корея втратила кілька сотень військових убитими та пораненими на Курщині

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Північнокорейські війська вже втратили у війні проти Україні кілька сотень військових убитими і пораненими.

Про це пише Associated Press із посиланням на високопоставленого військового посадовця.

Це перша оцінка втрат північнокорейських військових, що воюють на боці Росії, зазначає АР.

Невідомо, скільки саме військових із КНДР загинуло. Джерело АР зазначає, що Північна Корея зазнала значних втрат, бо її війська не мають досвіду участі в бойових діях.

Представник Пентагону Патрік Райдер 16 грудня вперше підтвердив втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України. Він каже, що минулого тижня військові з КНДР брали участь у боях на Курщині, де зазнали втрат. Але він не назвав кількості вбитих і поранених та не уточнив жодних деталей.

Раніше про втрати серед військ КНДР повідомляла українська розвідка. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, 14—15 грудня підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 військових вбитими та пораненими, ще троє зникли безвісти.

Російські «військові кореспонденти» минулого тижня повідомляли про «бойове хрещення» північнокорейських військ у Курській області. Зокрема, вони писали, що «силами військових із КНДР» нібито взяли село Плєхово в Суджанському районі Курської області. Українські військові телеграм-канали публікували відео, на яких видно кілька десятків загиблих — серед них, як стверджувалося, були й північнокорейці.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

14 грудня Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях.