Дві стрічки про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025»

Новини

Український документальний фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва потрапив до короткого списку номінантів на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Робота потрапила до категорії «Документальний повнометражний фільм».

«Порцелянова війна» — це історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни. Попри небезпеку, вони наповнюють Харків мистецтвом: виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані російськими обстрілами будинки.

А «Одного разу в Україні» (Once Upon a Time in Ukraine) режисера Бетсі Вест та Ерла Мака потрапила в шортлист номінації «Документальний короткометражний фільм». Фільм створили у копродукції України та США.

Стрічка розповідає історію війни в Україні очима дітей: як вони з креативністю та фантазією трансформували зруйновані ракетами двори й дитячі майданчики, вигадували казки, де овочеві армії перемагають російських нападників, продовжували українські традиції музики та танців у розбомблених студіях.

Номінантів на «Оскар» визначать 17 січня 2025 року. Члени академії голосуватимуть за переможців номінацій з 11 до 18 лютого 2025 року.

Церемонія нагородження премією «Оскар» відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі.