Reuters: НАТО координуватиме військову допомогу Україні замість США

Новини

НАТО бере на себе координацію військової допомоги Україні від Сполучених Штатів. Це планували зробити, однак виникла затримка на кілька місяців.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Дипломати зазначають, що передача Україні допомоги може бути обмеженою, враховуючи що США часів нової адміністрації обраного президента Дональда Трампа здатні скоротити свої внески — а саме вони становлять значну частину всіх пакетів.

Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні під назвою «Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання Україні» (NSATU), розташована на американській базі «Клей Баракс» у німецькому місті Вісбаден, уже працює. Однак публічно про причини затримки в її діяльності не повідомляли.

Загальна чисельність персоналу NSATU становитиме близько 700 людей, включаючи військових, дислокованих у штабі НАТО SHAPE у Бельгії та в логістичних центрах у Польщі та Румунії.