WSJ: Туреччина, імовірно, готується до нападу на курдів у Сирії

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Високопоставлені чиновники США кажуть, що Туреччина та її союзники-ополченці нарощують сили вздовж кордону з Сирією — це може свідчити про імовірну підготовку країни до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримують США.

Про це пише WSJ.

Сили Туреччини складаються з бійців ополчення, турецьких командос у формі та артилерії у великій кількості. Їх зосередили поблизу Кобані, сирійського міста, де більшість населення становлять курди, на північному кордоні з Туреччиною.

Турецька транскордонна операція може бути неминучою, сказав один із американських чиновників.

Нарощування, яке почалося після падіння режиму Башара Асада на початку грудня, схоже на дії турецьких військових перед вторгненням у північно-східну Сирію у 2019 році, пише WSJ.

Офіційний представник цивільної адміністрації сирійських курдів Ільхам Ахмед сказав новообраному президенту США Дональду Трампу в понеділок, що військова операція Туреччини виглядає ймовірною, закликавши його тиснути на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щоб той не відправляв війська через кордон.

Він написав, що Туреччина хоче встановити контроль над територією, яку контролюють курди, до того як Трамп вступить на посаду, щоб він вже з турками комунікував як з владою.

Наслідки, за його словами, можуть бути катастрофічними.

Ахмед закликав Трампа використати свій «унікальний підхід до дипломатії», щоб переконати Ердогана припинити будь-яку заплановану операцію. Він згадав попередню зустріч із Трампом, нагадавши йому, що тодішній президент пообіцяв, що «Сполучені Штати не покинуть курдів».

«Ми віримо, що у вас є сила запобігти цій катастрофі. Президент Ердоган слухав вас раніше, і ми віримо, що він знову прислухається до вашого заклику», — написав Ахмед.

Минулого тижня державний секретар Ентоні Блінкен відвідав Туреччину, щоб обговорити з президентом Туреччини Ердоганом майбутнє Сирії та отримати гарантії того, що його країна згорне операції проти курдських бойовиків.

Але за посередництва США переговори про припинення вогню між сирійськими курдами та підтримуваними Туреччиною повстанцями в Кобані провалилися в понеділок, 16 грудня, за словами речника Сирійських демократичних сил. Зараз SDF бачать «значне нарощування військових сил» на схід і захід від міста, сказав речник.