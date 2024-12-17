Померла акторка фільму «Життя прекрасне», який отримав три «Оскари»

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Зірка іспанського кіно Маріса Паредес померла у віці 78 років. Вона зіграла ролі у понад 75 фільмах.

Про це повідомляє The Guardian.

Паредес дебютувала на великому екрані у 14 років. Вона знялася у фільмі 1983 року «Нескромна чарівність пороку» режисера Педро Альмодовара. Після цього з’явилася у стрічках «Високі підбори» (1991), «Квітка моєї таємниці» (1995), «Все про мою матір» (1999) і «Шкіра, в якій я живу» (2011). В останньому фільмі також грав Антоніо Бандерас.

Іспанська знаменитість зіграла роль матері головної героїні комедійної драми «Життя прекрасне» (1997). Стрічка отримала три відзнаки «Оскар».

Паредес отримала почесну премію Гої, а у 2000—2003 роках була президенткою Академії кінематографічних мистецтв і наук, яка присуджує цю нагороду.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав, що країна втратила одну зі своїх найвидатніших акторок, а також жінку, яка дбала про демократію та справедливість у суспільстві.