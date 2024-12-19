Проєкт «Бережи тебе РЕБ!» зібрав понад 2,2 мільйона гривень — українським військовим передають 9 комплексів РЕБ

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На початку грудня завершився збір «Бережи тебе РЕБ!», організований EVA та Фондом Сергія Притули. Проєкт зібрав понад 2,2 мільйона гривень. За ці гроші для Сил оборони України купили девʼять систем радіоелектронної боротьби.

Завдяки РЕБ російські безпілотники втрачають можливість передавати відео, керувати польотами чи атакувати, що рятує життя захисників і захисниць України.

За три місяці майже 200 тисяч користувачів програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» переказали на збір понад 1,2 мільйона гривень у вигляді бонусів. Середній внесок бонусами становив 5 гривень. Ще приблизно мільйон гривень вдалося зібрати через сайт Фонду Сергія Притули.

«Системи РЕБ на фронті є не менш важливими, ніж зброя. Вони приховують позиції, «осліплюють» ворога та оберігають техніку від ударів. Але найголовніше — ці системи рятують життя наших захисників і захисниць. Саме тому ми пишаємося результатом проєкту «Бережи тебе РЕБ!». Ми вдячні кожному, хто долучився до ініціативи, й уклінно дякуємо кожному, хто боронить сьогодні нашу країну», — додає керівниця PR-напряму мережі магазинів EVA Олександра Гнатик.

Комплекси РЕБ закупляли й передавали ще під час дії збору. Бригада оперативного призначення «Кара-Даг» та 110 окрема механізована бригада вже отримали сім РЕБ-комплексів. Ще два готують до передачі 47 окремій механізованій бригаді.

«РЕБ — це безпека і захист для наших військових. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося забезпечити кілька бригад цими життєво необхідними засобами, які сьогодні працюють на кожному кілометрі фронту, протидіючи ворожим дронам. Ми розуміємо, що навіть одне врятоване життя вартувало всіх зусиль, докладених до організації цього проєкту», — коментує директор Фонду Сергія Притули Андрій Шувалов.

Зі свого боку, представники військових підкреслюють, наскільки важливою є така підтримка.

«Є приклади, коли FPV не змогли долетіти до машин, на яких був встановлений РЕБ. Вони втрачали звʼязок і падали поруч. Усі залишились живими та цілими, бо спрацював радіолокаційний купол, який не дає FPV долетіти до цілі. Хочу подякувати організаторам, це дійсно важлива допомога, бо не можна відокремлювати Збройні сили від народу. Це наша спільна робота по захисту Батьківщини, і приємно, коли і бізнес, і фонди допомоги беруть участь в обороні нашої країни», — зазначив начальник відділення комунікацій 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

Проєкт «Бережи тебе РЕБ!» став ще одним прикладом того, як єднання українців допомагає не лише наближати перемогу, але й забезпечувати захист для тих, хто захищає нас.