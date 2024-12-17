В Україні викрили найбільшу мережу агентів РФ — вони вистежували винищувачі F-16

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Правоохоронці затримали найбільшу мережу агентів Росії, яка «полювала» на винищувачі F-16. Йдеться про 12 чоловіків — частина з них дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Фігуранти справи шпигували за Силами оборони України одночасно в пʼяти регіонах: Запоріжжі, Миколаївській, Сумській, Харківській та Одеській областях.

Фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією росіян, могли базуватися літаки F-16.

Окремим завданням ворожої агентури було встановити адреси компаній, які причетні до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.

Для цього підозрювані використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України. Потім вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Усі фігуранти діяли окремо один від одного. Їх координував керівник агентурної групи, яка була на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені «документи прикриття», на кшталт фейкового «посвідчення волонтера» та «активіста-антикорупціонера».

Саме цей керівник передавав усю інформацію своєму російському куратору.

Правоохоронці затримали організатора і чотирьох ключових спільників. Їм повідомили про підозру у державній зраді та поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення.

Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.