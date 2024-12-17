Велика Британія виділяє понад $44 мільйони для допомоги Україні та вводить нові санкції проти тіньового флоту РФ

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Велика Британія виділила екстрену підтримку на £35 мільйонів (понад $44 мільйони), щоб допомогти Україні відновити енергетичну мережу. Країна також вводить нові санкції проти Росії, зокрема до підсанкційного списку потрапили 20 суден її тіньового флоту.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Кір Стармер, йдеться на сайті уряду.

З нової фінансової допомоги £20 мільйонів витратять на те, щоб забезпечити надзвичайні потреби в енергії та додаткові потужності для виробництва електроенергії й критичного захисту енергетичної інфраструктури, а також для підтримки життєво важливих ремонтів електромереж.

Ідеться про проєкт з виробництва додаткових 20 МВт електроенергії — цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією до 20 тисяч будинків.

Інші £15 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, пʼять з них отримає ЮНІСЕФ.

Ще £10 мільйонів нададуть Управлінню Верховного комісара ООН, щоб забезпечити понад 21 тисячу сімей наборами для швидкого обігріву, ремонтом житла, додатковими грошовими виплатами на зиму і генераторами. Ці кошти також витратять, щоб облаштувати колективні центри, де живуть внутрішньо переміщені громадяни.

Нові санкції проти Росії

Велика Британія ввела нові санкції проти енергетичного сектора Росії. Ідеться про обмеження таких енергетичних компаній, як 2Rivers DMCC і 2Rivers PTE LTD.

До підсанкційного списку потрапили, зокрема, нафтові танкери Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu. Кожнен з них у 2024 році перевіз понад 4 мільйони барелів російської нафти.

Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія домовилися про нове партнерство, щоб протистояти підозрюваним тіньовим суднам уздовж Балтійського маршруту, йдеться на сайті британського уряду.

«Поки доходи Путіна від нафти продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни, українські сім’ї переживають холодні, темні ночі, часто без опалення, світла чи електрики, під невпинним ракетними атаками Росії. Але ці системні атаки на українську інфраструктуру не перемелють Україну. Це лише посилить нашу рішучість і підтримку», — сказав британський премʼєр Кір Стармер.