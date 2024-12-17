У «Дію» тепер можна повідомити про поганий зв’язок

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українцям повідомляти в «Дію» про поганий мобільний звʼязок під час відключень електроенергії. Послуга незабаром зʼявиться в застосунку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послугу запускають, щоб українці оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор виправляв цю ситуацію. Про проблему можна буде повідомити навіть без звʼязку. Повідомлення надійде регулятору, коли зʼявиться інтернет.

«Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення», — додав міністр.

Повідомлення в «Дії» допоможуть швидше визначати, де звʼязок працює нестабільно, й усувати несправності.

З 12 грудня в Україні світло вимикають за новою схемою. Графіки для побутових споживачів і бізнесу відрізняються. Дізнатися більше про нові схеми можна тут.