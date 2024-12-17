У Бразилії пісню Адель визнали плагіатом і закликали вилучити її зі стримінгів

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Суд у Бразилії постановив вилучити пісню британської співачки Адель “Million Years Ago” в усьому світі. Усе через звинувачення в плагіаті, які висунув бразильський композитор Тоніньо Жераес.

Про це пише The Guardian.

Жераес каже, що “Million Years Ago”, яку Адель випустила у 2015 році, — плагіат класичної самби “Mulheres” бразильського співака Мартіньо да Віли, для якої Жераес написав музику ще в 1995-му.

Тож суд у Бразилії наказав вилучити пісню Адель по всьому світу, зокрема на стримінгових сервісах. Інакше бразильським дочірнім компаніям Sony та Universal і лейблам Адель загрожує штраф — $8 тисяч.

Музичні компанії ще можуть подати апеляцію на це рішення. Сама Адель поки що не коментувала рішення бразильського суду.

Це не вперше, коли пісню Адель “Million Years Ago” звинувачують у плагіаті. У 2015 році турецькі слухачі звинуватили співачку, що її трек схожий на мелодію пісні 1985 року курдського співака Ахмета Кая “Acılara Tutunmak”.