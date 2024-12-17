Футболіст Мудрик здав позитивний допінг-тест. Він каже, що не вживав заборонених речовин

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Футболіст лондонського «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик підтвердив, що в його крові знайшли допінг. Він каже, що свідомо заборонених речовин не вживав.

Про це повідомив футбольний клуб «Челсі».

Про провалений тест Мудрика 17 грудня повідомило українське видання «Трибуна». Позитивний результат дала одна з проб, зданих наприкінці жовтня. Незабаром відкриють іншу пробу для того, щоб перевірити результат.

У «Челсі» підтвердили, що до клубу зверталися з англійської Футбольної асоціації щодо «несприятливих результатів» тестування на допінг. Але Мудрик наголошує, що ніколи не вживав жодних заборонених речовин.

«Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав Футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил», — зазначив Мудрик.

«Челсі» та Мудрик співпрацюватимуть, щоб зʼясувати причину позитивного тесту на допінг.

Мудрик пропустив чотири останні матчі «Челсі» — його відсутність у заявці команди пояснювали хворобою. Востаннє він проходив до заявки 1 грудня, коли залишився в запасі на матч Премʼєр-ліги з «Астон Віллою» (3:0).

На початку 2023 року «Челсі» заплатили «Шахтару» €70 мільйонів, ще €30 мільйонів український клуб отримав у вигляді бонусів. Тоді Мудрик побив трансферний рекорд, обійшовши трансфер Андрія Шевченка також у «Челсі», але з італійського «Мілана», за €43,8 мільйона.

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