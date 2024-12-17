Нардеп Бойко прийшов на допит до СБУ

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Народного депутата України, ексочільника забороненої нині партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка викликали на допит до Служби безпеки.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.

Днями Бойко опублікував 45-секундне відеозвернення у соцмережі TikTok. Він говорив про «насильство над людьми» й «українських радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники та начебто «забороняють людям говорити рідною мовою».

«Дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про «радикалів», якісь «мовні заборони», тези про церкву, які поширюють зазвичай росіяни, і про насильство над людьми без згадки Росії», — відреагував очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Тепер ексочільник ОпЗЖ має детально пояснити свої останні заяви правоохоронцям.

Чим відомий народний депутат Бойко

Юрій Бойко — нардеп декількох скликань. Також він обіймав посади міністра палива та енергетики (у 2006–2007, 2010 роках) та віцепрем’єр-міністра України (у 2012–2014 роках).

Політик був членом Партії регіонів, яка підтримувала тісні зв’язки з Росією. Пізніше очолив депутатську групу «Платформа за життя та мир», створену з колишніх членів «Опозиційної платформи — За життя». Її риторика також була прокремлівською.

Бойко часто повторює наративи Москви, зокрема, виступає проти заборони УПЦ МП. Він також балотувався на посаду президента України у 2014 та 2019 роках.