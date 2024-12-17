Міноборони виділило додаткові 1,89 мільярда гривень на покупку дронів

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Сухопутні війська ЗС України

Міністерство оборони України виділило додаткові 1,89 мільярда гривень на покупку дронів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Так, 55% від суми виділили на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням, а ще 18% — на FPV-камікадзе.

Міноборони України

Також закуплять дрони-розвідники, бомбери та комплекти запчастин до них.

У Міноборони зазначають, що це дозволить забезпечити військових додатковими безпілотниками завдяки децентралізованим закупівлям. Тобто бригади самостійно закуповуватимуть те, що їм необхідно для виконання бойових завдань, а дрони одразу спрямовуватимуть на фронт.

Загалом цього року Міноборони витратило на безпілотники майже 100 мільярдів гривень.