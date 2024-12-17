У Вануату стався землетрус магнітудою 7,3

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Зранку 17 грудня у берегів Вануату в Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,3.

Про це повідомила Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зареєстрували за 30 кілометрів на захід від столиці Вануату Порт-Віла. Епіцентр землетрусу був на глибині 57 кілометрів.

Агентство Reuters пише, що в Порт-Вілі пошкоджені будівлі та автомобілі. Зокрема, серйозно пошкоджено будівлю, в якій розташовані посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії. Місцевий телеканал VBTC повідомив, що одна людина опинилася під завалами. У всій країні — перебої зі звʼязком.

Через землетрус могла загинула щонайменше одна людина, повідомив місцевий журналіст Ден Макгаррі з посиланням на поліцію. Також є постраждалі. Агентство Reuters зазначило, що не змогло отримати коментар влади про постраждалих і загиблих від землетрусу.

«У цьому регіоні, де сходяться тектонічні плити, одна з найбільш сейсмічно активних зон у світі. Гіпоцентр землетрусу був досить глибоко, майже 57 кілометрів, що означає, що цунамі не було. Однак острів зазнав дуже сильного струсу, що, ймовірно, призвело до руйнувань», — зазначила професорка Меган Міллер з науково-дослідницької школи наук про Землю Австралійського національного університету.

Після землетрусу оголосили загрозу цунамі, але потім її скасували. Влада США, Австралії та Нової Зеландії заявила, що загрози цунамі для їхніх територій немає.