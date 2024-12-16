Україна використовує власну лазерну зброю «Тризуб»

Новини

Україна має в арсеналі лазерну зброю під назвою «Тризуб». Також розвивається проєкт із застосування дрона-«матки» з двома FPV.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський.

«Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки», — каже Сухаревський.

За його словами, Сили безпілотних систем наразі масштабують та посилюють лазер. Полковник також відзначив, що Україна має великі БпЛА, яки несуть легкі ударні дрони.

«Ми застосовуємо так звані дрони-«матки», носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть два FPV під собою, виступають ретранслятором і вражають глибинні об’єкти противника», — додав посадовець.

Угруповання Сил безпілотних систем працює на всій лінії фронту, стверджує Сухаревський.