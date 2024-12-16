Масштабна ДТП біля Львова: водія BMW та його пасажира взяли під варту

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У справі про масштабну ДТП біля Львова, яка сталася 15 грудня й забрала життя сімох людей, повідомили дві підозри — водію BMW та його пасажиру.

Про це повідомила Нацполіція.

Слідчі поліції повідомили водію про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує до 12 років вʼязниці. Зараз його помістили під варту.

Пасажира підозрюють у тому, що він утік разом із водієм і не допоміг постраждалим. За це чоловіка можуть посадити у тюрму на строк до пʼяти років. Він також уже під вартою.

В Офісі генпрокурора додають, що водій автомобіля BMW був пʼяний, коли виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою DAF. Тоді некерована вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Аварія відбулася на автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська — зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Усі загиблі — пасажири мікроавтобуса. Ще троє людей поранені.