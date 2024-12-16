Телескоп «Хаббл» помітив схожу на око галактику
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
ESA / Hubble / NASA
Космічний телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику NGC 2566, яка розташована на відстані 76 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Ляльки.
Про це повідомило Європейське космічне агентство.
Через центр галактики тягнеться помітна смуга зірок, а з обох кінців смуги виходять спіральні рукави. З кута зору телескопа галактика здається нахиленою, тому на зображення її диск набуває мигдалеподібної форми, і вона нагадує космічне око.
У NGC 2566 астрономи вимірюють вік зірок, щоб скласти хронологію їхнього утворення в галактиці та обміну газом між хмарами, що формують зірки.
Дані, отримані телескопом «Хаббл», особливо цінні для досліджень молодих зірок, яким лише кілька мільйонів років.