Двох підлітків підозрюють у вибухах поблизу відділу поліції в Харкові

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Правоохоронці затримали двох підлітків, підозрюваних у підриві вибухівки поблизу двох райвідділів поліції в Харкові.

Про це повідомили в СБУ та Офіс генпрокурора.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох неповнолітніх, яких російські спецслужби втягнули в злочинну діяльність проти України.

За даними слідства, 8 та 9 грудня підлітки підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції в Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

За підозрою в закладанні вибухівки затримали двох мешканців Харкова — хлопця та дівчину віком 15 років.

У СБУ кажуть, що їх завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Хлопець зробив саморобну вибухівку за інструкцією «роботодавців», які виходили з ним на звʼязок по відео. Дівчина забрала вже готову вибухівку зі схованки, після чого підлітки заклали її в контейнерах для сміття біля підрозділів поліції.

Також поруч із цими будівлями зловмисники приховано встановили мобільні телефони, через які ворог здійснював дистанційно детонацію та фіксував на відео наслідки підривів.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), обох відправили під варту. Підліткам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.