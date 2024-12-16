Сили ППО збили 27 із 49 дронів, запущених по Україні
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 16 грудня росіяни запустили по Україні 49 дронів Shahed і безпілотників інших типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 27 безпілотників у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
Через роботу РЕБ 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Ще три БпЛА — досі в повітрі.
Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.