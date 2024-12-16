Після заяви Трампа про крипторезерв біткоїн підскочив до історичних $106 тисяч

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Біткоїн підскочив до рекордного рівня — вище за $106 тисяч, після того як новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує створити стратегічний резерв біткоїнів у США, подібний до стратегічного резерву нафти.

Про це пише Reuters.

Біткоїн, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі досягла максимуму в $106 533, а станом на 8:00 спустилась до $105 тисяч.

«Ми перебуваємо на території блакитного неба. Наступна цифра, до якої буде прагнути ринок — $110 тисяч. Відкату, на який багато хто чекав, просто не сталося, тому що тепер у нас є ця новина», — каже провідний фінансовий аналітик IG Australia Pty Тоні Сікамор.

Біткоїн і криптовалюта опинилися в центрі уваги, оскільки інвестори роблять ставку на те, що нова адміністрація Трампа створить більш сприятливе регуляторне середовище, що покращить настрої навколо альтернативної валюти. За рік біткоїн виріс на 192%.

«Ми збираємося зробити щось велике з криптовалютою, тому що ми не хочемо, щоб Китай або хтось інший [нас випередили] — не тільки Китай, але й інші приймають її — і ми хочемо бути на чолі», — сказав Трамп в інтервʼю CNBC.

Відповідаючи на питання, чи планує він створити криптовалютний резерв, подібний до нафтового, Трамп сказав: «Я думаю, що так».

За даними CoinGecko, станом на липень уряди країн світу володіли 2,2% від загальної пропозиції біткоїнів, при цьому Сполучені Штати володіють майже 200 тисячами біткоїнів вартістю понад $20 мільярдів за поточним курсом.