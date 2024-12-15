Трамп отримає $15 мільйонів від ABC News як компенсацію за наклеп на нього

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Американський новинний телеканал ABC News погодився виплатити $15 мільйонів обраному президенту США Дональду Трампу, щоб врегулювати позов про наклеп — їхній телеведучий неправдиво заявляв, що Трампа визнали «винним у зґвалтуванні».

Про це передає BBC.

Телеведучий Джордж Стефанопулос під час ефіру 10 березня запитав члена Конгресу від Республіканської партії Південної Кароліни Ненсі Мейс, як вона може підтримати Трампа, якщо «судді та два окремих журі визнали його винним у зґвалтуванні». І цю заяву він повторив десять разів протягом передачі.

Журі присяжних у цивільній справі минулого року визнало Трампа відповідальним за «сексуальне насильство» над оглядачкою Елізабет Джин Керролл у гримерці універмагу Bergdorf Goodman.

ABC News сплатить $15 мільйонів як благодійний внесок до «президентського фонду та музею, які будуть засновані позивачем або для нього, як засновували президенти Сполучених Штатів Америки в минулому». Також телеканал відкоштує $1 мільйон на судові витрати Трампа.

У цій справі суддя наголосила, що визначення зґвалтування «набагато вужче», ніж «сексуальне насильство», за яке Трампа визнали винним.