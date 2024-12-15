У масштабній ДТП біля Львова загинули семеро людей

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Уранці 15 грудня неподалік села Чижиків Львівського району сталася масштабна ДТП. У ній загинули семеро людей, ще троє травмовані.

Про це повідомила поліція Львівщини.

Аварія відбулася на автодорозі «Тернопіль — Львів — Рава-Руська». Попередньо поліцейські встановили, що зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Загинули пасажири мікроавтобуса. Серед травмованих — 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Їх госпіталізували до лікарень Львова.

На місці працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти поліції Львівщии, а також співробітники інших служб. Вони встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди та дані усіх учасників.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті — увʼязнення до восьми років. Триває досудове розслідування.