Джерела «Бабеля»: Сили оборони на Запоріжжі спалили 40 ворожих цистерн пального на $4 мільйони

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СБУ разом із Силами оборони знищила на Запоріжжі 40 ворожих цистерн пального на $4 мільйони.

Про це повідомляють «Бабелю» джерела в СБУ.

Спершу 13 Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Коли поїзд зупинився і частина цистерн почала горіти, РСЗО HIMARS ОСУВ «Таврія» виконали свою місію — ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

Ціллю операції було перерізати логістичні шляхи постачання пального з Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя. Тепер на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.