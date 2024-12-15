Трамп визначився із кандидатами на посаду очільника консультативної ради розвідки та представника спеціальних місій

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Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатами на посаду голови консультативної ради з питань розвідки та свого посланця зі спеціальних місій. Ці посади обіймуть генеральний директор соціальної мережі Трампа Truth Social Девін Нуньєс та експосол США у Німеччині Річард Гренелл відповідно.



Про це майбутній президент США написав у своїй мережі, передає Reuters та AP.

Нуньєс поєднуватиме роботу в розвідці та соцмережі. Під час першої каденції Трампа він очолював Комітет з питань розвідки Палати представників США. Тоді він стверджував, що ФБР змовилося проти Трампа під час розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року, на яких Трамп переміг кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Девін Нуньєс

Трамп пише, що Девід також спиратиметься на «свою ключову роль у викритті містифікації "Росія, Росія, Росія"», щоб надати йому незалежні оцінки ефективності та правомірності діяльності розвідувальної спільноти США.

Річард Гренелл працюватиме у «найгарячіших точках світу» — Північній Кореї та Венесуелі, а також «продовжить боротися за мир через силу» і завжди ставитиме Америку на перше місце.

Річард Гренелл

Гренелл працював послом у Німеччині під час першої адміністрації Трампа, спеціальним представником президента з мирних переговорів щодо Сербії та Косова, а також виконував обов’язки директора національної розвідки.

Позиція Гренелла щодо України

Він був присутнім під час зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у вересні. Гренелл виступав за мирну угоду, яка б зберегла територію України, водночас допускаючи «автономні регіони», де Росія могла б зберегти контроль.

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