Іспанський мільярдер і засновник бренду Mango загинув у горах Каталонії

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Бізнесмен і засновник мережі магазинів одягу Mango Ісак Андік загинув під час трекінгу в горах Каталонії. Йому був 71 рік.

Про це повідомляє El País.

Чоловік зірвався і впав в ущелину гірського хребта біля гори Монтсеррат. Андік відпочивав із родиною, разом вони рухалися до печер Сальнітре — туристичної пам’ятки приблизно за 50 кілометрів від Барселони.

Родичі підприємця одразу зателефонували в службу порятунку. В гори відправили вертоліт із медиками. Однак, прибувши на місце падіння, лікарі змогли лише констатувати смерть.

Ісак Андік був засновником і найбільшим акціонером мережі роздрібної торгівлі одягом Mango. Його вважали найбагатшим у Каталонії та одним з найзаможніших в Іспанії: статки Андіка оцінюються в €4,5 мільярда.

Разом зі своїм братом Нахманом бізнесмен відкрив першу крамницю жіночого одягу Mango в 1984 році. Зараз мережа налічує понад дві тисячі крамниць у 110 країнах.