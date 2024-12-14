ППО збила 58 зі 132 російських дронів. Деталі атаки

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 14 грудня українська ППО збила 58 російських дронів. Ще 72 безпілотники були локаційно втрачені, а два — повернулися в Росію.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього Росія атакувала Україну 132 дронами. Їх збивали в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

На Київщині через російську атаку пошкоджені автівка, адміністративна будівля підприємства та два склади. Минулося без постраждалих.

На Черкащині дрони пошкодили лінію електропередачі, але її оперативно полагодили ремонтники. На Дніпропетровщині пошкоджені три приватних будинки та магазин, також зачепило лінію електропередач.