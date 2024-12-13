Президент Аргентини Мілей отримав італійське громадянство — мігранти обурені

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Уряд Італії надав громадянство президенту Аргентини Хав’єру Мілею через його італійське коріння, що викликало обурення італійських мігрантів, чиїм дітям складно отримати громадянство цієї країни.

Про це передає The Guardian.

Зараз Хав’єр Мілей перебуває в Римі, щоб зустрітися з премʼєр-міністром Італії Джорджею Мелоні й узяти участь у щорічному фестивалі її партії «Брати Італії», який відбудеться 15 грудня.

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Новина про надання аргентинському президенту громадянства Італії викликала гостру реакцію з боку деяких політиків і пересічних мешканців у ​​соціальних мережах. Закони Італії про громадянство ґрунтуються на кровних зв’язках — навіть далекі нащадки громадянина Італії можуть отримати італійський паспорт, тоді як вимоги до іноземців, які народилися в Італії або емігрували туди, значно суворіші. Промігрантські організації пропонували провести референдум, щоб помʼякшити їх, але правоконсервативна коаліція Мелоні виступає проти будь-яких послаблень.

Депутат від невеликої опозиційної партії «+Європа» Ріккардо Магі заявив, що надання громадянства Мілею — акт «нестерпної дискримінації багатьох молодих людей, які отримають його лише через багато років».

Під час попередньої поїздки до Італії Мілей заявляв в інтерв’ю, що відчуває себе «на 75% італійцем», бо троє його дідусів і бабусь мають італійське походження, а сам він має «неймовірну пристрасть до італійської опери».