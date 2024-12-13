NBC: Команда Трампа веде переговори з Вашингтоном і Києвом про план завершення війни

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Команда національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа провела дискусії з Білим домом і українськими посадовцями, щоб знайти спосіб завершити повномасштабну війну.

Про це пише NBC News з посиланням на кілька джерел.

Радники Трампа та кандидати в його Кабінет міністрів поки що не представили Києву концептуального чи конкретного мирного плану. Також залишається незрозумілим, чи зможе Трамп переконати Путіна припинити бойові дії і чи погодиться Україна на пропозиції нового Білого дому США.

Обраний президент обіцяв завершити війну ще до своєї інавгурації, а в публічних коментарях закликав Москву до миру та припускав, що може скоротити військову допомогу Україні чи знову ввести заборону на використання Києвом американських ракет великої дальності для ударів по РФ.

Україна та проукраїнські політики у Вашингтоні та Європі хвилювалися, що Трамп повернеться до Білого дому, вважаючи, що Київ — головна перепона для припинення війни. Однак джерела зазначають, що Трамп вбачає проблему саме в Путіні.