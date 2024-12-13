Швейцарія оновить мережу ядерних бункерів на тлі глобальної невизначеності

Новини

Reuters

Швейцарія планує оновити мережу ядерних бункерів, побудованих за часів Холодної війни, на тлі глобальної невизначеності, зокрема — повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це передає Reuters.

Завдяки закону 1963 року Швейцарія побудувала ядерні бункери, які гарантують місце для захисту від бомб і ядерної радіації кожному з девʼяти мільйонів мешканців, включаючи іноземців і біженців.

У жовтні уряд Швейцарії розпочав консультації про забезпечення «стійкості» країни у разі збройного конфлікту та планує виділити 220 мільйонів швейцарських франків ($250 мільйонів) на модернізацію старих структур.

«Це не означає, що ми готуємося до конфлікту — це не головне, — але у нас є мережа притулків, і ми повинні підтримувати їх і переконатися, що вони функціональні», — сказав у коментарі Reuters командувач цивільного захисту кантону Во Луї-Анрі Делараж.

Reuters

У селі Бершер кантону Во офіцери цивільного захисту оглянули бункер під житловим будинком і виявили, що двері в бункер не зачиняються, вентиляційний отвір затиснутий між горщиками з рослинами та кам’яним орнаментом, а евакуаційний тунель, повний павутини, вів до глибокого люка без драбини. Це укриття визнали непридатним у його нинішньому стані.

Власнику будинку дадуть рік, щоб той усунув несправності, а інакше йому загрожує штраф — $900 за місце кожного мешканця в цьому громадському бункері.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну офіс командувача цивільного захисту кантону Во отримав сотні дзвінків від стурбованих жителів — усі почали перейматися, де розташовані бункери й чи готові вони до використання.

Хоча більшість швейцарців має приватні укриття, деякі покладаються на громадські.