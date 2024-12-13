Новим найспекотнішим роком в історії стане 2024-й — попередній рекорд встановили лише торік

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Науковці кажуть, що з імовірністю в понад 99% 2024 рік стане найспекотнішим для Землі за всю історію ведення спостережень, починаючи з 1850 року.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Новий рекорд — маркер того, що антропогенні зміни клімату тривають. Повних даних за весь рік ще немає, однак NOAA заявляє, що шанси 2024 року побити торішній показник оцінюють у понад 99%. У січні — листопаді температура в усьому світі була на 1,28 °C вищою за середній показник XX століття.

Кліматологи вже прогнозували, що 2024 рік встановить новий рекорд, однак ситуація виявилася тривожнішою, ніж очікувалося. Річ у тім, що температура була підвищеною і в другій половині року, навіть після розсіювання Ель-Ніньйо. Це природна фаза потепління, що накрила планету у 2023 році.

Фахівці з США вважають новий температурний рекорд ознакою того, що країни не здатні зупинити зміни клімату, які можуть спричинити продовольчу та епідемічну кризи. Велика Британія прогнозує, що у 2025 році середня температура перевищить доіндустріальний рівень на 1,41 °C.