Spiegel: Невідомі дрони літали над військовою базою США «Рамштайн» у Німеччині

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Guille . / Flickr

Останніми тижнями над промисловими об’єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні помічали невідомі дрони. Їхні польоти стурбували німецькі органи безпеки.

Про це повідомив Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт служби безпеки.

Увечері 3 і 4 грудня над великим військовим комплексом США у Рамштайні помітили багато невідомих безпілотників. Велися пошуки їхніх операторів, але безуспішно. Також дрони помітили над об’єктами, що належать оборонному концерну Rheinmetall і хімічному концерну BASF.

У відповідь на запит Spiegel армія США підтвердила підозрілі польоти безпілотників над Рамштайном, проте заявила, що вони не вплинули на людей, які живуть на базі, чи військову техніку, розміщену там.

Органи безпеки розслідують це як «агентурну діяльність з диверсійною метою». Подібні інциденти траплялися і влітку. На конференції міністрів внутрішніх справ у Бранденбурзі обговорювали ці польоти, однак посадовці не змогли розробити спільний підхід до протидії дронам-шпигунам.