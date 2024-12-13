В Україні засудили соратницю Азарова — вона готувала антиукраїнські виступи для постпреда РФ при ООН

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В Україні до 14 років увʼязнення засудили соратницю колишнього українського премʼєр-міністра Миколи Азарова, яка готувала антиукраїнські виступи для постпреда Росії при ООН, Олену Бережну. Її визнали винною у державній зраді.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство встановило, що Бережна «під прикриттям» очільниці однієї з громадських організацій готувала тези промови постійного представника РФ при ООН для 11-ї сесії Генеральної Асамблеї, яка відбувалася у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Тоді російський постпред використав офіційний лист очільниці однієї з громадських організацій, щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені та виправдати російську збройну агресію.

Крім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях зрадниця готувала для окупантів так звані звіти про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Засуджена також виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де поширювала пропагандистські наративи нібито від імені «громадського активу» України.

Олену Бережну затримали в Києві в березні 2022 року. При обшуках правоохоронці вилучили мобільні телефони та флешки, які вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ.