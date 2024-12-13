Нацбанк випустив нову памʼятну монету зі срібла «Цифрова держава»

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Національний банк України 13 грудня випустив памʼятну монету зі срібла номіналом у 10 гривень «Цифрова держава», яку присвятив досягненням України у сфері цифрових технологій.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На аверсі монети зображений малий Державний Герб України, навколо якого розмістили електронну мережу.

«Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни», — розповіли у Нацбанку.

На реверсі можна побачити схематичну карту України з цифр двійкового коду. Він не випадковий — там ліворуч вертикально зашифрували напис UKRAINE. Слово можна розгадати, якщо подивитися на шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр.

Праворуч внизу також є напис «ЦИФРОВА ДЕРЖАВА», на який наведено курсор комп’ютерної мишки. Це символізує цифровий світ і наголошує на важливості технологій для розвитку країни.

Монету створили квадратної форми, її дизайнером став художник Андрій Сагач. Тираж монети сягатиме 7 500 штук.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 9 січня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку.