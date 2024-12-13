Новим премʼєром Франції став Франсуа Байру

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Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим премʼєром Франсуа Байру — лідера центристської партії «Демократичний рух».

Про це повідомили в Єлисейському палаці.

Президент Макрон доручив йому сформувати новий уряд.

73-річний Байру називає себе «людиною села» через провінційне походження.

Він колишній міністр освіти й мер міста По на південному заході Франції, союзник і близька довірена особа Макрона з моменту його приходу до влади у 2017 році.

Байру — вже четвертий за цей рік глава уряду Франції. Наразі складно спрогнозувати, чи вдасться йому сформувати стійку більшість у парламенті.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив консерватора Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум довіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні із цим законопроєктом.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє.