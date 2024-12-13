Міноборони України додатково виділяє понад мільярд грн на БпЛА

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Міністерство оборони України виділяє додаткові 1,1 мільярда гривень на закупівлю безпілотників для Збройних сил. Гроші направлять безпосередньо бригадам.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, загалом у грудні Міноборони напряму перекаже військовим бригадам 4,3 мільярда гривень. За 11 місяців пряме фінансування становить 27,2 мільярда гривень, каже прем’єр.

Одночасно за 10 місяців 2024 року уряд витратив 229 мільярдів гривень на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту та харчових продуктів для Сил безпеки та оборони.