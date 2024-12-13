Уряд звільнив директора Інституту національної памʼяті Дробовича

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Facebook / Anton Drobovych

Кабінет міністрів звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті.

Про це повідомив постійний представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Дробовича призначили директором Інституту нацпамʼяті 11 грудня 2019-го на пʼятирічний термін, котрий і спливає цього місяця.

У своєму пʼятирічному звіті на Укрінформі Дробович повідомляв, що не планує продовжувати свою каденцію. Тоді ж він анонсував, що його подальша робота буде повʼязана з «деякими треками», започаткованими ще в Інституті нацпамʼяті.

Зокрема, мова про питання воєнних злочинів РФ проти української культури, перехідне правосуддя та геноцидальне обґрунтування російської агресії.