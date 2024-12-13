У Молдові ввели надзвичайний стан в енергетиці — усе через можливе припинення поставок газу з РФ у країну

Новини

Парламент Молдови ввечері 12 грудня ввів надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів, він почне діяти 16 грудня. Все через можливе припинення поставок російського газу в країну з 1 січня 2025 року — саме тоді закінчується термін транзитного контракту через Україну, яка не збирається його продовжувати.

Про це повідомляє NewsMaker.

Введення надзвичайного стану дозволить уряду Молдови швидко реагувати і стримувати експорт енергоресурсів, пише Reuters.

Зокрема, купувати в прискореному режимі газ та електроенергію, залучати кошти на закупівлю енергоресурсів, реалізувати рішення в енергетичному секторі, відступаючи від законодавства.

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан пояснив, що, контракт, який країна має з «Газпромом», зобовʼязує РФ постачати до Молдови газ до 30 вересня 2026. На його думку, це штучно створена проблема, адже, крім України, є інші транзитні шляхи.

Молдова також має варіант шляху через Туреччину. Останній термін, коли російський «Газпром» може забронювати потужності для Молдови через цей трансбалканський газопровід, — це 16 грудня.

Однак постачання цим шляхом поки не гарантоване. На переговорах «Газпром» висунув вимогу для продовження поставок альтернативними маршрутами — Молдова має сплатити борг $709 мільйонів.

Чому виник борг

З осені 2022 року «Газпром» транзитує до Молдови 5,7 мільйона ​​кубометрів газу щодня через Україну з Росії — це менше, ніж потребує країна взимку. Весь російський газ транзитують саме в Придністровʼя, де його використовують для генерації електроенергії на Молдавській ДРЕС, яку споживають обидва береги Дністра. За цей газ ніхто не сплачує кошти російському «Газпрому».

За словами молдовського премʼєра, правий берег Дністра забезпечений природним газом на весь холодний сезон. Натомість споживачі на лівому березі все ще залежать від єдиного джерела імпорту – «Газпрому».

Він наголосив, що Путін «хоче залишити населення Придністровʼя без газу та електрики і зробити його заручником. Москва робить це, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові».

«У мене є меседж як для простих громадян, так і для бізнес-середовища на лівому боці Дністра. Ми допоможемо, але не будемо дискримінувати громадян на правому боці Дністра. За енергоносії треба платити. Безкоштовний газ для вас був приманкою, тепер ви це бачите», – сказав Речан.

Водночас NewsMaker пише, що вартість електроенергії, яку генерує Молдавська ДРКС для Правого берега Дністра, становить $66 за 1 МВт. У сусідній Румунії середня ціна на біржі приблизно втричі дорожча – $180 за 1 МВт. У зимовий період на Молдавську ДРЕС припадає 70% електроенергії, яку споживає Правий берег країни.

Премʼєр додав, що «в разі, якщо «Газпром» повністю припинить поставки, Кучурганська ТЕС має запаси вугілля, які могли б покрити споживання електроенергії Придністровським регіоном лише на дуже обмежений період і зі значними ризиками для стабільності мережі».

Речан сказав, що це остання зима, коли РФ може шантажувати Молдову.

Допомога Румунії

Премʼєр-міністр Румунії заявив, що його країна спільно з Молдовою вже почали розробляти план на випадок, якщо «Газпром» повністю припинить поставки газу. Румунія допоможе Молдові.

У пояснювальній записці до законопроєкту про введення надзвичайного стану також зазначають, що потенційний дефіцит електроенергії можна покрити за рахунок Румунії в межах комерційних можливостей, наданих Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Але в разі, якщо цього не вистачить, щоб покрити дефіцит, то електроенергія буде безконтрольно зростати в ціні.



